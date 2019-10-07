Житель Зеленодольска предстанет перед судом за кражу смесителей из строящегося дома

Зеленодольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).



По версии следствия, в апреле этого года мужчина, будучи пьяным, проник в одну из квартир в строящемся жилом доме в поселке Васильево и украл оттуда два смесителя стоимостью в 2,5 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал и пояснил, что проник в квартиру, используя найденные ключи. Уголовное дело направлено в суд, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее в Татарстане мужчину осудили за кражу участка теплотрассы. Причиненный им ущерб был оценен в 4 тыс. рублей.