В Татарстане стали больше производить молока, мяса и яиц

Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров доложил об итогах работы отрасли животноводства за 9 месяцев 2019 года.

По его словам, в этой отрасли наблюдается умеренно положительная динамика. По сравнению с прошлым годом выросло производство молока, мяса скота и птицы, яиц.

Так, в республиканских хозяйствах было надоено более 1 млн тонн молока — рост на 4%, произведено мяса скота и птицы практически 300 тыс. тонн. Министр подчеркнул, что более половины объема мяса производят птицеводы — 156 тыс. тонн.

Кроме того, также наращивается производство свинины. Из крупных предприятий по производству свинины он отметил такие, как «Камский Бекон», «Авангард» Буинского района.

Птицеводческие предприятия яичного направления увеличили свое производство. За 9 месяцев этого года было получено 902 млн штук яиц, что больше на 115 млн штук, чем в прошлом году, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что нижнекамские фермеры получили более 23 млн рублей по программе «Развитие семейных животноводческих ферм».

