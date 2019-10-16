Фермерам из Нижнекамска выделили более 23 млн рублей на развитие

Нижнекамские фермеры получили более 23 млн рублей по программе «Развитие семейных животноводческих ферм».

Так, местные животноводы получили более 5 млн рублей на покупку 13 тыс. кур. Также четырем начинающим фермерам дали гранты на 9 млн рублей по программе «Поддержка начинающих фермеров в РТ».

Еще три гранта на сумму 9 млн рублей выделено на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Как сообщил замглавы нижнекамского исполкома Альфред Нигматзянов, на начало октября в районе действует 26 мини-ферм молочного направления. Также он рассказал о том, что в Министерство сельского хозяйства и продовольствия подано еще восемь заявок на сумму 2,8 млн рублей и семь заявок на сумму 2,6 млн рублей запланировано.

До конца года будет организована работа 15 мини-ферм молочного направления, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске до конца года появится агропромышленный парк.

