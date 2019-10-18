В Башкирии неизвестные выстрелили в голову инспектору Минприроды

В Башкирии двое местных жителей подозреваются в совершении преступления против инспектора Минприроды. Они выстрелили мужчине в голову и скрылись.

По предварительным данным, 17 октября житель Куюргазинского района, находясь в автомобиле марки УАЗ, выстрелил из переделанного сигнального пистолета в инспектора, осматривавшего территорию в ходе рейда по охране животного мира, ранил в голову, после чего вместе с напарником скрылся с места происшествия.

Машина, за рулем которой находился злоумышленник, была остановлена на трассе Уфа — Оренбург, мужчины были отправлены в отдел полиции. Инспектору оказывается медицинская помощь.

По версии полицейских, двое 19-летних мужчин занимались кражей с машин сельхозтехники. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД РБ.

Ранее в республике вновь были задержаны браконьеры, убившие лося.