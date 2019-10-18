Минстрой Чувашии продолжает разработку проекта ВСМ Москва — Казань

Минстрой Чувашии работает над проектом ВСМ Москва — Казань, несмотря на нехватку денег на магистраль. Республиканские власти внесли изменения в проект межевания и планировки территории, по которой должна пройти ВСМ.

Поправки внесены по рекомендациям института ОАО «Мосгипротранс», сообщает пресс-служба республиканского Министерства строительства.

Отмечается, что при строительстве высокоскоростной магистрали через Чувашию пройдет ее участок длиной 115 км. Он затронет территории Ядринского, Моргаушского, Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов.