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Минстрой Чувашии продолжает разработку проекта ВСМ Москва — Казань

10:17, 18.10.2019 1
Минстрой Чувашии продолжает разработку проекта ВСМ Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru

Минстрой Чувашии работает над проектом ВСМ Москва — Казань, несмотря на нехватку денег на магистраль. Республиканские власти внесли изменения в проект межевания и планировки территории, по которой должна пройти ВСМ.

Поправки внесены по рекомендациям института ОАО «Мосгипротранс», сообщает пресс-служба республиканского Министерства строительства.

Отмечается, что при строительстве высокоскоростной магистрали через Чувашию пройдет ее участок длиной 115 км. Он затронет территории Ядринского, Моргаушского, Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 окт
    По-моему этот проект никто не хочет финансировать.
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