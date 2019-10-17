«Ак Барс» в овертайме одолел «Йокерит»
«Ак Барс» в домашнем матче в овертайме обыграл финский «Йокерит» — 4:3.
Дублем в составе казанцев отметился Кирилл Петров. Еще по одной шайбе на счету Джастина Азеведо и Михаила Фисенко.
«Ак Барс» — «Йокерит» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 — Азеведо (Кормье, Педан, 4:13)
2:0 — Петров (Кормье, Яруллин, 18:16)
2:1 — О'Нилл (22:47)
2:2 — Регин (Йоэнсуу, Лехтонен, 27:37)
3:2 — Петров (Кормье, Юдин, 37:50)
3:3 — О'Нилл (Грант, Иконен, 40:32)
4:3 — Фисенко (Педан, Петров, 61:11, от)
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