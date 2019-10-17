В Казани экстренно сел самолет Ташкент — Санкт-Петербург

Сегодня в Казанском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет Boeing-767 авиакомпании «Узбекские авиалинии». Лайнер выполнял рейс из Ташкента в Санкт-Петербург.

Сообщение об аварийной посадке поступило в МЧС в 10.36. Причиной послужило ухудшение самочувствия одного из пассажиров, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС по РТ.

Гражданин Малайзии, из-за которого пришлось посадить самолет, был отправлен в больницу, а лайнер отправился дальше уже в 11.39.