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Илья Авербух: «Загитовой и Медведевой не помешают выступления в новогодних шоу»

06:59, 17.10.2019
Илья Авербух: «Загитовой и Медведевой не помешают выступления в новогодних шоу»
Фото: tass.ru / Артем Коротаев

Хореограф Илья Авербух считает, что российским фигуристкам Евгении Медведевой и Алины Загитовой не помешает выступать на соревнованиях их участие в ледовых шоу.

«Выступления в новогодних шоу не помешают ни Медведевой, ни Алине Загитовой. Новогодние представления запланированы на такую часть сезона, когда уже пройдут финал Гран-при и чемпионат России.

Это такое межсезонье после российского первенства, там только в конце января стартует чемпионат Европы. Если бы шоу проходило в октябре-ноябре, то это было бы сложностью», — рассказал Авербух.

Отметим, что Загитова будет играть главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица», Медведева примет участие в постановке шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

Ранее Авербух заявил, что не считает Алину Загитову фаворитом текущего сезона.

СпортФигурное катание
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