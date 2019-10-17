Илья Авербух: «Загитовой и Медведевой не помешают выступления в новогодних шоу»

Хореограф Илья Авербух считает, что российским фигуристкам Евгении Медведевой и Алины Загитовой не помешает выступать на соревнованиях их участие в ледовых шоу.

«Выступления в новогодних шоу не помешают ни Медведевой, ни Алине Загитовой. Новогодние представления запланированы на такую часть сезона, когда уже пройдут финал Гран-при и чемпионат России.



Это такое межсезонье после российского первенства, там только в конце января стартует чемпионат Европы. Если бы шоу проходило в октябре-ноябре, то это было бы сложностью», — рассказал Авербух.

Отметим, что Загитова будет играть главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица», Медведева примет участие в постановке шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

Ранее Авербух заявил, что не считает Алину Загитову фаворитом текущего сезона.