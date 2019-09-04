Авербух не считает Загитову главным фаворитом сезона в женском фигурном катании

Тренер Илья Авербух назвал главных фаворитов нового сезона в фигурном катании у женщин.

«Сезон будет очень интересный, очень сложный. Я уверен, что на первые роли обязательно выйдут юные фигуристки Трусова, Щербакова, Косторная, конечно, Алина Загитова, Женя Медведева — она в очень хорошей форме, только что видел ее, и мы ей делали короткую программу.

Конечно, технический отрыв девчонок, говоря про бывших юниорок... Я думаю, что они даже сейчас больше считаются фаворитками, нежели уже пресловутая борьба Алины Загитовой и Жени Медведевой.

Будем болеть за наших девочек. Также Лиза Туктамышева, еще ее не видел в сезоне. Если она сохранит свой технический тройной аксель, то она абсолютно конкурентоспособна. Посмотрим, что приготовила Самодурова», — сказал Авербух.