Загитова в декабре выступит в шоу Навки «Спящая красавица»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в шоу-программе Татьяны Навки «Спящая красавица», сообщил продюсер Евгений Вольтов.
Премьера шоу намечена на 27 декабря нынешнего года на московской арене «Мегаспорт».
Также в сторис в Инстаграме информацию о съемках подтвердила Татьяна Навка.
Напомним, ранее стало известно, что Загитова откажется от выступлений до октября. В официальных стартах нового сезона чемпионка Пхенчхана-2018 стартует 5 октября в Японии.СпортФигурное катаниеОбщество
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