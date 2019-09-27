Загитова в декабре выступит в шоу Навки «Спящая красавица»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в шоу-программе Татьяны Навки «Спящая красавица», сообщил продюсер Евгений Вольтов.



Премьера шоу намечена на 27 декабря нынешнего года на московской арене «Мегаспорт».

Также в сторис в Инстаграме информацию о съемках подтвердила Татьяна Навка.

Напомним, ранее стало известно, что Загитова откажется от выступлений до октября. В официальных стартах нового сезона чемпионка Пхенчхана-2018 стартует 5 октября в Японии.