В Казани экс-офицеру ФСКН предъявили 116 кг спайса

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Казани стартует засекреченный судебный процесс по новому делу экс-начальника оперативной службы Госнаркоконтроля Татарстана Юрия Казакулова. По данным «Реального времени», ему вменяют превышение полномочий, организацию производства 116 кг спайса в Набережных Челнах — ради улучшения показателей.



Нарколабораторию с крупной партией товара накрыли в автограде еще в марте 2012 года, в том же году осудили задержанного в ходе той операции челнинца. Подозрения в причастности к той истории подполковника наркополиции появились значительно позже.

Напомним, в прошлом году Казакулова уже осудили за схожую историю с подбросом 10 кг героина на Вьетнамский рынок ради последующего изъятия оперативниками ФСКН. На новый суд его этапировали из Кирово-Чепецкой колонии в Кировской области.

Вину осужденный офицер не признает. В числе свидетелей — его бывший шеф Фаяз Шабаев.

Подробности — в материале «Реального времени».