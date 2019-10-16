Димитрис Прифтис: «УНИКСу нужно улучшить игру в защите»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал о своих ожиданиях от сегодняшнего матча в Кубке Европы против французского «Нантерре 92».

«Нам предстоит игра после очень плохого матча в Единой лиге ВТБ, и нам нужно реабилитироваться в следующем матче Кубка Европы.

«Нантерре 92» — физически сильная команда, они эффективно бросают из-за дуги и забирают много подборов в нападении. Нам нужно улучшить свою игру, прежде всего в защите, быть более серьезными и больше бороться во время игры», — сказал Прифтис.

Напомним, ранее капитан УНИКСа Джамар Смит заявил, что хочет выиграть с казанским клубом Еврокубок.