Миодраг Божович раскрыл секрет успеха Соболева в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал об изменениях в нападающем Александре Соболеве, которые позволили ему начать забивать больше прежнего.

— Не ожидал, что он будет выступать так ярко. Он вернулся из аренды в «Енисее» с другой головой. Может, ему кто-то сказал, что он уже большой и хороший игрок.

Все, что он сделал, — это результат его работы. Он очень хорошо прогрессирует», — признался Божович.

Напомним, Соболев возглавляет список лучших бомбардиров сезона в РПЛ с 10 забитыми голами после 12 туров. Нападающим заинтересовались два гранда из Англии — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».