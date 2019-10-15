Путин заявил, что Россия готова оказать ОАЭ содействие в атомной генерации

Президент России Владимир Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты могут рассчитывать на российское содействие в развитии атомной генерации.

«Наши друзья в Эмиратах могут рассчитывать и на российское содействие в развитии атомной генерации. «Росатом» предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности», — гласит стенограмма его выступления на сайте Кремля.

Путин также отметил, что в рамках взаимодействия двух стран промышленная кооперация набирает обороты. Кроме того, про словам президента России, стороны также готовы к дальнейшей совместной работе в области освоения космоса.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с ОАЭ в агропромышленной сфере и может обеспечить Эмираты такой продукцией, как зерновые и мясо, в том числе халяльное.

