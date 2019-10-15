Житель Челнов подозревается в убийстве сожительницы
Следственными органами СК РФ по РТ возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Татарстана Алексея Бейфуса. Он подозревается в убийстве своей сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, Бейфус, находясь 12 октября 2019 года в квартире в поселке ГЭС города Набережные Челны, распивал спиртные напитки с сожительницей. На лестничной площадке во время ссоры на почве ревности мужчина нанес женщине ранение в область грудной клетки ножом. Женщина скончалась на месте. Причастность к совершению преступления Бейфус признал частично, сообщает СУ СК РФ по РТ.
Ранее Верховный суд РТ утвердил оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве.ПроисшествияОбщество Татарстан
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