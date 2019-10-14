Верховный суд РТ утвердил оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве

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В Татарстане вступил в силу оправдательный приговор по делу 25-летнего Максима Солдатова из Ульяновской области. Парня обвиняли в убийстве пенсионера в Дрожжановском районе, за год он трижды побывал на скамье подсудимых, заявляя о своей невиновности.



Все три судебных процесса проходили с участием присяжных. В первый раз они оправдали Солдатова, но Верховный суд РТ отменил это решение. Второй приговор — обвинительный — также был отменен.

В третий раз коллегию присяжных пришлось набирать уже Буинскому суду — в Дрожжановском закончились судьи. Народные заседатели оправдали Солдатова, и Верховный суд РТ согласился с этим решением.

По мнению защиты, в обычном суде у подсудимого не было шансов доказать свою правоту.