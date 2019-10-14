В пожаре на улице Хади Такташа в Казани погибли два человека

При тушении пожара в частном бревенчатом доме в Казани обнаружены тела двоих погибших.

Информация о горении по адресу: ул. Хади Такташа, 97 поступила в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РТ» сегодня в 21:10, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану на своей странице в сети «ВКонтакте».

По прибытии пожарных на место происшествия обнаружено, что одноэтажный дом горит по всей площади открытым пламенем. Открытое горение на площади 36 кв. м ликвидировано в 21:36.

Тело первого погибшего человека найдено в 21:27, второго — в 22:00.

Причины пожара и гибели людей выясняются.

Вчера в селе Высокая Гора, благодаря пожарному извещателю, удалось спасти одиноко проживающего инвалида.