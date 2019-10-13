Пожарный извещатель спас жизнь пенсионера в загоревшейся квартире в Татарстане

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Накануне в селе Высокая Гора Татарстана произошел пожар. Спасателей вызвали соседи, которые услышали сигнал сработки автономного дымового пожарного извещателя, установленного в январе 2019 года в квартире одиноко проживающего инвалида первой группы.

По прибытию пожарные обнаружили хозяина квартиры на горящей кровати. Он был в сознании, с признаками отравлениями продуктами горения и термическими ожогами тела. Мужчину с серьезными ожогами 3—4-й степени тела (72%) госпитализировали в Высокогорскую ЦРБ, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Причиной пожара стала неосторожность при курении. По оценкам специалистов, если бы сообщение о возгорании поступило на несколько минут позже, то человек погиб бы от отравления дымом или от полученных ожогов.