Главное за выходные: новые номера в Татарстане, победа сборной России и условия ухода из Сирии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 14 октября.

В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца. Судя по снимкам из соцсетей, в республике уже появились автомобили с двустрочными госномерами.



Сборная России по футболу прошла отбор на чемпионат Европы 2020 года. Спортсмены в воскресенье обыграли сборную Кипра со счетом 5:0. Впервые в истории российские футболисты одержали семь побед подряд.



Президент России Владимир Путин назвал условия вывода войск из Сирии. По его словам, такое решение должны принять власти страны.



В регионах России сократят 2 тысячи сотрудников ГИБДД. Изменения связаны с «укреплением подразделений по вопросам миграции МВД» и не должны сказаться на работе Госавтоинспекции.



Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове. Он отправлен под стражу на два месяца.



Русская православная церковь выступила против введения многоженства в мусульманских регионах России. глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион назвал такую практику нарушением божественного закона.

