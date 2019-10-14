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Главное за выходные: новые номера в Татарстане, победа сборной России и условия ухода из Сирии

07:24, 14.10.2019
Главное за выходные: новые номера в Татарстане, победа сборной России и условия ухода из Сирии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 14 октября.

В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца. Судя по снимкам из соцсетей, в республике уже появились автомобили с двустрочными госномерами.

Сборная России по футболу прошла отбор на чемпионат Европы 2020 года. Спортсмены в воскресенье обыграли сборную Кипра со счетом 5:0. Впервые в истории российские футболисты одержали семь побед подряд.

Президент России Владимир Путин назвал условия вывода войск из Сирии. По его словам, такое решение должны принять власти страны.

В регионах России сократят 2 тысячи сотрудников ГИБДД. Изменения связаны с «укреплением подразделений по вопросам миграции МВД» и не должны сказаться на работе Госавтоинспекции.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове. Он отправлен под стражу на два месяца.

Русская православная церковь выступила против введения многоженства в мусульманских регионах России. глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион назвал такую практику нарушением божественного закона.

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