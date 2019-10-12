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В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера — фото

18:31, 12.10.2019 3
В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера — фото
Фото: скриншот

В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца. Фотография номера появлялась в соцсетях.

Ранее сообщалось, что применение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год с правом его досрочного применения. ГОСТ предусматривает установку двухстрочных номеров.

При этом владельцы японских и американских автомобилей, а также мотоциклов уже могут получить регистрационные знаки нестандартного образца.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 00:44
    ... на фото английский автомобиль
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    Анонимно 16:21
    а кто то сказал какой на фото автомобиль?
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  • Анонимно 19:28
    Ну наконец то давно пора, на мотоциклы и спец технику дают квадратные, а тут не могли, додумались, браво ???? 20 лет прошло
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