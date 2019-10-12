В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера — фото

Фото: скриншот

В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца. Фотография номера появлялась в соцсетях.

Ранее сообщалось, что применение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год с правом его досрочного применения. ГОСТ предусматривает установку двухстрочных номеров.

При этом владельцы японских и американских автомобилей, а также мотоциклов уже могут получить регистрационные знаки нестандартного образца.