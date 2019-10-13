В регионах России сократят 2 тысячи сотрудников ГИБДД

Фото: "Реальное время"

Штатную численность сотрудников ГИБДД в регионах планируется сократить на 2 тысячи человек, при этом сотрудников центрального аппарата ведомства изменения не коснутся, об этом сообщил источник ТАСС.

По данным агентства, изменения связаны с «укреплением подразделений по вопросам миграции МВД» и не должны сказаться на работе Госавтоинспекции. В МВД информацию пока не комментируют. Коснутся ли сокращения Татарстан, на данный момент неизвестно.

Ранее «Реальное время» сообщало об исчезновении с официального сайта ФССП данных о штрафах супруги главы Башкирии Радия Хабирова общей суммой в размере 16,5 тысячи рублей. За Каринэ Аветисян числилось 11 позиций, семь из которых — штрафы ГИБДД.