РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона

Русская православная церковь выступила против введения многоженства в мусульманских регионах России.



«Многоженство, с нашей точки зрения, является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что православные христиане настаивают «на единственности брачного союза, на том, что брачный союз — это союз между одним мужчиной и одной женщиной». Кроме того, по его мнению, «страна в целом к этому не готова — ни население наше не готово, ни власти не готовы».

Ранее председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что официальное многоженство лучше, чем иметь связи на стороне, и нашел целесообразным разрешить двоеженство в российских регионах, где живет большинство мусульман. На это в Татарстане заявили, что не будут вводить многоженство.