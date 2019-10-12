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РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона

17:59, 12.10.2019 6
РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона
Фото: pixabay.com

Русская православная церковь выступила против введения многоженства в мусульманских регионах России.

«Многоженство, с нашей точки зрения, является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что православные христиане настаивают «на единственности брачного союза, на том, что брачный союз — это союз между одним мужчиной и одной женщиной». Кроме того, по его мнению, «страна в целом к этому не готова — ни население наше не готово, ни власти не готовы».

Ранее председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что официальное многоженство лучше, чем иметь связи на стороне, и нашел целесообразным разрешить двоеженство в российских регионах, где живет большинство мусульман. На это в Татарстане заявили, что не будут вводить многоженство.

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 12 окт
    Пусть женится сам для начала . Вообще какое его дело ?
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    Анонимно 12 окт
    А у нас запрещено мнение иметь?
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  • Анонимно 12 окт
    Я не потяну 2 жен материально ,но сыновей буду готовить к этому психологически . Оба красавцы с кандидатками проблем не будет даже Казанда , но выбор в любом случае за ними .
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    Анонимно 12 окт
    Второй женой, а фактически домашним питомцем, пойдет только не имеющая собственного достоинства бессловесная скотина. Не те времена
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    Анонимно 12 окт
    Есть божественный закон который дан муслимам , который мы будем исполнять и посему не вижу смысла переубеждать вас . Сура «Аль-Кафирун» те кому это важно будут следовать ей а не вашим суждениям .
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  • Анонимно 12 окт
    Анонимно 19:46--------одно время встречался с двумя русскими девушками и они были готовы стать второй женой . Они бы вам глаза выцарапали за такое сравнение , боевые были подруги , русских парней в бараний рог крутили .
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