Путин назвал условие вывода российских войск из Сирии

Россия готова будет вывести войска из Сирии, если будущие власти в Дамаске примут такое решение.

«Все, кто находятся на территории любого государства — в данном случае Сирийской Арабской Республики, находятся нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств», — заявил президент России Владимир Путин в интервью RT и другим телеканалам.

Он отметил, что всегда говорил: «Территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена».

Ранее Минобороны опровергло гибель российских военнослужащих в Сирии.