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Путин назвал условие вывода российских войск из Сирии

14:37, 12.10.2019 2
Путин назвал условие вывода российских войск из Сирии
Фото: kremlin.ru

Россия готова будет вывести войска из Сирии, если будущие власти в Дамаске примут такое решение.

    «Все, кто находятся на территории любого государства — в данном случае Сирийской Арабской Республики, находятся нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств», — заявил президент России Владимир Путин в интервью RT и другим телеканалам.

    Он отметил, что всегда говорил: «Территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена».

    Ранее Минобороны опровергло гибель российских военнослужащих в Сирии.

    ОбществоВласть
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    комментарии

    • Анонимно 12 окт
      Все правильно говорит.
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    • Анонимно 13 окт
      Добавить просто нечего. Наш ВВ - просто восточный мудрец. Молодец!
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