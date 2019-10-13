В Москве задержали активистов, обращавшихся к ректору МГУ по делу аспиранта из Татарстана Мифтахова

Активисты на дне открытых дверей в Московском государственном университете спросили ректора Виктора Садовничего, почему он не комментирует дело аспиранта из Нижнекамска Азата Мифтахова. После этого их вывели из зала полицейские и охранники.



Всего было задержано пять человек, четверо из которых остаются в отделении полиции МГУ, пишет «Дождь».

Напомним, что математик подозревается в поджоге офиса «Единой России». «Реальное время» подробно описывало ситуацию вокруг дела Мифтахова. Сейчас он арестован.

В первый раз Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223. ч. 1 УК РФ) прямо в студенческом общежитии 1 февраля. Его отпустили через неделю, но только для того, чтобы вновь задержать.