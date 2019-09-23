Равиль Гайнутдин: Было бы целесообразно в национальных республиках разрешить многоженство

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Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что официальное многоженство лучше связей на стороне. По его мнению, гораздо лучше иметь двух законных жен и нести за них ответственность, чем иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности.

«Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? (...) Поэтому здесь на весы можно ставить — или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом», — сказал муфтий сегодня в интервью федеральному телеканалу.

Глава Совета муфтиев добавил, что «если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, то это было бы целесообразно».

При этом Гайнутдин выступает за соблюдение федерального закона на всей территории страны, так как понимает: государство светское, и на всей его территории действуют федеральные законы, которые для всех одинаковы, передает официальный сайт ДУМ РФ.

Напомним, сегодня Равиля Гайнутдина переизбрали на пост председателя ДУМ РФ. Он будет занимать эту должность до 2024 года.