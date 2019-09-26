Казанский Кремль прокомментировал идею легализации многоженства

Замруководителя пресс-службы президента республики Татарстан Лилия Галимова прокомментировала заявление главы Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина о легализации многоженства в мусульманских регионах страны.

«Возможно, кого-то из сильной половины жителей республики это расстроит, но в Татарстане не планируют принимать соответствующего закона. А если перейти к серьезной части этого вопроса, то мы все же живем в светском государстве, и наше российское общество давно сформировало свои устойчивые семейные ценности», — сказала она.

Галимова отметила, что данный вопрос претендует на серьезную и долгую дискуссию. Но подчеркнула, что данная инициатива должна исходить от людей, причем от большинства, чего в настоящее время не наблюдается, передает «РИА Новости».

Ранее председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что официальное многоженство лучше, чем иметь связи на стороне, и нашел целесообразным разрешить двоеженство в российских регионах, где живет большинство мусульман.