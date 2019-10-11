Минтруда хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Министерство труда России подготовило проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, в соответствии с которым условия получения данной выплаты меняются.

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день. Однако право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет отобрано, если в период его работы уход за ребенком осуществляет иное лицо, говорится в документе.

Помимо этого, в Минтруде считают, что если ухаживающий за ребенком родитель, формально работая неполный рабочий день, фактически проводит на работе больше времени, чем уделяет ребенку, пособие в таком случае выплачиваться не должно.

Ранее сообщалось, что в следующем году правительство выделит на родительские пособия в три раза больше средств, чем в этом.