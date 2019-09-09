В следующем году правительство выделит на родительские пособия в три раза больше средств

На выплату пособий на первого ребенка правительство РФ выделит в 2020 году 150 млрд рублей — втрое больше, чем в 2019-м. А ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7% — до 12 тыс. рублей.

В 2021 году на детские пособия будут направлены 156 млрд рублей, в 2022 — 164 млрд рублей. Размер пособия, предположительно, составит 12,3 тыс. рублей и 12,6 тыс. рублей соответственно.

Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий: с января они будут положены семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека. В настоящий момент пособия выплачиваются детям только до полутора лет. Их получают семьи, где доходы родителей не превышают полутора прожиточных минимума.

Предварительные расчеты Минтруд РФ отправил региональным властям в правительственной телеграмме, пишут «Известия».

По оценкам Минтруда, ежемесячные выплаты с 2020 года будут получать около 1 млн семей. В этом году пособия получают около 379 тыс. семей.

Напомним, закон о повышении детских пособий утвердил президент РФ Владимир Путин. В настоящее время размер пособия составляет 50 рублей