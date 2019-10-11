Суд арестовал жительницу Челнов, напавшую с ножом на детей
Набережночелнинский городской суд арестовал женщину, которая ранила ножом своего сына и убила второго ребенка.
Она пробудет под стражей до 7 декабря, пишет ТАСС.
Напомним, в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему семь ударов ножом. Старшего ребенка она покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами, а именно ревность жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело.
Три дня назад мальчика, который пострадал, перевезли в ДРКБ.Происшествия Татарстан
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