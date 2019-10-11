Суд арестовал жительницу Челнов, напавшую с ножом на детей

Набережночелнинский городской суд арестовал женщину, которая ранила ножом своего сына и убила второго ребенка.

Она пробудет под стражей до 7 декабря, пишет ТАСС.

Напомним, в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему семь ударов ножом. Старшего ребенка она покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами, а именно ревность жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело.

Три дня назад мальчика, который пострадал, перевезли в ДРКБ.