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Суд арестовал жительницу Челнов, напавшую с ножом на детей

19:15, 11.10.2019
Суд арестовал жительницу Челнов, напавшую с ножом на детей
Фото: realnoevremya.ru

Набережночелнинский городской суд арестовал женщину, которая ранила ножом своего сына и убила второго ребенка.

Она пробудет под стражей до 7 декабря, пишет ТАСС.

Напомним, в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему семь ударов ножом. Старшего ребенка она покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами, а именно ревность жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело.

Три дня назад мальчика, который пострадал, перевезли в ДРКБ.

Происшествия Татарстан
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