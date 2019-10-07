Приревновала к коллеге: в Челнах мать зарезала маленьких детей

Минувшей ночью в Набережных Челнах молодая мать зарезала своих детей. Двухлетнему сыну она нанесла 7 ударов ножом, он скончался до приезда скорой помощи. Несколько ударов тем же предметом женщина нанесла семилетнему мальчику. После она пыталась покончить с собой.

В момент трагедии мужа не было дома. По данным Chelny-biz.ru, причиной стала ссора между супругами. Примерно в 9 вечера начался скандал, когда муж пришел с работы домой. Она ревновала его к коллеге, просила уволиться. Чтобы не продолжать ссору, глава семейства покинул дом и ушел к родителям. Весь вечер женщина писала ему СМС с упреками, на что он отвечал, что любит только ее.

Ближе к полуночи мужчина получил фото детей в крови. Позвонив супруге, он слышал только хрипы в трубку. Вместе с братом муж поехал домой. Они не смогли открыть дверь, поскольку та была заперта изнутри. Позже ее открыла сама женщина, вся перемазанная кровью. В комнате на кровати лежали изрезанные дети, младший не подавал признаков жизни.

Старший сын находится в БСМП Набережных Челнов. Также известно, что семья некоторое время назад обращалась за консультациями к психологу.

Возбуждено уголовное дело.

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