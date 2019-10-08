Ребенка, которого пыталась зарезать жительница Челнов, доставили в ДРКБ

Мальчика, которого пыталась зарезать мать в Набережных Челнах, доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани.

Его привезли на реанимобиле по линии санавиации. Мальчика сопровождал руководитель службы реанимации ДРКБ и врач-анестезиолог-реаниматолог, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Сейчас ребенок находится в сознании в реанимации, угрозы жизни нет.

Напомним, в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему семь ударов ножом. Старшего ребенка она также покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами, а именно ревность жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело. Мать ребенка задержали сегодня.