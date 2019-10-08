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Ребенка, которого пыталась зарезать жительница Челнов, доставили в ДРКБ

20:30, 08.10.2019 2
Ребенка, которого пыталась зарезать жительница Челнов, доставили в ДРКБ
Фото: realnoevremya.ru

Мальчика, которого пыталась зарезать мать в Набережных Челнах, доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани.

Его привезли на реанимобиле по линии санавиации. Мальчика сопровождал руководитель службы реанимации ДРКБ и врач-анестезиолог-реаниматолог, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Сейчас ребенок находится в сознании в реанимации, угрозы жизни нет.

Напомним, в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему семь ударов ножом. Старшего ребенка она также покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами, а именно ревность жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело. Мать ребенка задержали сегодня.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 окт
    А дети тут причем?! Ненормальная!
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  • Анонимно 09 окт
    Давно пора ограничивать общество от таких неадекватов и сумасшедших, почему нет принудительной изоляции психов, алкашей, наркоманов и прочего отребья? Сколько они еще убьют и покалечат, пока наконец примут нужные законы, предупреждающие такие ситуации? Психическое здоровье у каждого второго уже никакое, боишься в метро на кого то посмотреть. Дома с ума сходят, калечат детей, родных. Кошмар!
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