«Почта России» запустила сервис доставки в пункты выдачи и постаматы

«Почта России» запустила сервис для интернет-торговли по пересылке покупок весом до 15 кг в свои отделения, а также собственные и партнерские постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ). Тариф на доставку внутри одного города составит 95 рублей, междугородний объявят позднее. Также потребуется внести плату за объявленную ценность в размере 0,25—0,42%.

В конце октября также стартует сервис клиентского возврата товаров через почтовые отделения и ПВЗ.

Сеть собственных постаматов «Почты России» превышает 1,5 тысячи. Новая услуга будет предоставляться в 2 тысячах точек, включая более 1 тысячи постаматов. К началу 2020 года число постаматов, включая партнерские, удвоится, пишет «Коммерсант».

При таком тарифе доставки сервис может оказаться убыточным, но «Почта России» потенциально способна компенсировать издержки за счет масштаба, говорят участники логистического рынка.

Ранее одного из руководителей «Татарстан почтасы», подозреваемого в получении взятки, отправили под домашний арест.