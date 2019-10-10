На дорогах Татарстана появились картонные школьники

На дорогах Арского района Татарстана появились муляжи школьников, собирающихся переходить дорогу. Об этом сообщает один из татарстанских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидно, муляжи призваны способствовать снижению аварийности на данных участках дорог. Фигуры достаточно заметны, и водители, видя их издалека, рефлекторно снижают скорость, отмечают авторы поста.

Ранее на трассах республики были замечены муляжи полицейских патрульных авто.

Напомним, за 9 месяцев 2019 года на российских дорогах произошло 13,2 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних детей, 380 из них погибли.