За девять месяцев 2019 года на дорогах России погибли 380 несовершеннолетних детей

За девять месяцев 2019 года на российских дорогах произошло 13,2 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних детей, 380 из них погибли. В прошлом году эти показатели составили 19,9 тысячи и 628 человек соответственно.

Чтобы снизить смертность детей на дорогах, Госавтоинспекция МВД России совместно с Минпросвещения России вдохнет новую жизнь в развитие отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), существующих в стране с 1973 года.

Так, разработаны единый логотип и формы для ЮИДовцев, а также концепция развития отрядов — она будет утверждена на Всероссийском форуме ЮИД в Москве 17—19 ноября этого года, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время на базе российских школ действуют 30 тысяч отрядов юных инспекторов движения, в которых состоят около 400 тысяч школьников в возрасте от 10 до 14 лет. Новая концепция развития ЮИД предполагает создание к 2024 году 41 тысячи отрядов с 500 тысячами вовлеченных детей в возрасте от 8 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Казани в результате ДТП пострадала 11-летняя школьница.