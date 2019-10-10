Алексей Венедиктов дал мастер-класс в КФУ — видео

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов провел в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета мастер-класс, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В фойе всех встречал картонный двойник журналиста, с которым все начали фотографироваться. Венедиктов сказал, что этот двойник ему нравится больше, чем он сам.

Уже на мастер-классе он назвал главную ценность в журналистике. По его словам, это мнение.

«Вы должны учиться делать выводы, и продавать эти выводы той аудитории, которая вас читает. И не важно где», — сказал он.

Также на встрече Венедиктова с журналистами поднимались темы о цензуре, передаче «Говорим по-татарски», электронном голосовании, полилингвальных школах и т. д.

Ранее Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев поблагодарил Венедиктова за передачу «Говорим по-татарски» на «Эхе Москвы».