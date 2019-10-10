Шаймиев поблагодарил Венедиктова за передачу «Говорим по-татарски» на «Эхе Москвы»

Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Шаймиев представил Венедиктову экспозицию о деятельности фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия, рассказал о завершившемся в феврале этого года проекте «Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск» и о других объектах возрождения.

Главный редактор «Эха Москвы» проявил большой интерес к процессу возрождения древних городов, и беседа постепенно превратилась в его интервью с Минтимером Шаймиевым. Венедиктов пообещал посетить Болгар и Свияжск в следующем году, сообщает пресс-служба президента РТ.

Также Шаймиев поблагодарил главного редактора и сотрудников радиостанции за передачу «Говорим по-татарски», которая идет на «Эхе Москвы» с прошлого года.

Напомним, что вчера Венедиктов встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным. Позднее главред «Эха» встретился с корреспондентом «Реального времени» и в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал о проекте «Говорим по-татарски», «Стоянии на Угре» и своем «вхождении в историю» благодаря Дудю и Comedy Club.