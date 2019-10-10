Буцаев о поражении от «Куньлуня»: «Мы должны винить только себя»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение нижнекамской команды от «Куньлуня» (1:2от).

«Поздравлю соперника снова. Сегодня мы довольствовались одним очком. Но прежде всего мы должны винить себя. Создали моментов достаточно, чтобы не доводить до овертайма. Поэтому другие комментарии излишни», — сказал Буцаев.

Напомним, «Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ.