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Буцаев о поражении от «Куньлуня»: «Мы должны винить только себя»

19:38, 10.10.2019
Буцаев о поражении от «Куньлуня»: «Мы должны винить только себя»
Фото: hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение нижнекамской команды от «Куньлуня» (1:2от).

«Поздравлю соперника снова. Сегодня мы довольствовались одним очком. Но прежде всего мы должны винить себя. Создали моментов достаточно, чтобы не доводить до овертайма. Поэтому другие комментарии излишни», — сказал Буцаев.

Напомним, «Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ.

СпортХоккей Татарстан
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