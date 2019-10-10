«Нефтехимик» проиграл шестой матч подряд
«Нефтехимик» на выезде в овертайме проиграл «Куньлуню» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственную шайбу нижнекамцев забросил Зак Митчелл.
Это шестое поражение подряд для нижнекамского клуба. В последний раз подопечные Вячеслава Буцаева побеждали 28 сентября — в игре с минским «Динамо» (5:4 Б).
Напомним, вчера «Нефтехимик» уступил «Куньлуню» с тем же счетом.
«Куньлунь Ред Стар» — «Нефтехимик» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 — Вон (Шустр, 12:51)
1:1 — Грошев (Порядин, Митчелл, 46:20)
2:1 — Ип (Мерфи, 60:22)
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