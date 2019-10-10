«Нефтехимик» проиграл шестой матч подряд

«Нефтехимик» на выезде в овертайме проиграл «Куньлуню» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу нижнекамцев забросил Зак Митчелл.

Это шестое поражение подряд для нижнекамского клуба. В последний раз подопечные Вячеслава Буцаева побеждали 28 сентября — в игре с минским «Динамо» (5:4 Б).



Напомним, вчера «Нефтехимик» уступил «Куньлуню» с тем же счетом.

«Куньлунь Ред Стар» — «Нефтехимик» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 — Вон (Шустр, 12:51)

1:1 — Грошев (Порядин, Митчелл, 46:20)

2:1 — Ип (Мерфи, 60:22)