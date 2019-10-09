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«Нефтехимик» в гостях уступил «Куньлуню»

16:59, 09.10.2019
«Нефтехимик» в гостях уступил «Куньлуню»
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил китайскому клубу «Куньлунь Ред Старс» — 1:2.

Хозяева площадки уже в первой половине стартового периода повели со счетом 2:0, из-за чего тренер нижнекамцев Вячеслав Буцаев поменял вратаря. Вышедший на лед Константин Барулин сумел сохранить ворота «Нефтехимика» «сухими», но сами гости смогли отквитать лишь один гол, шайба в активе Ильдара Шиксатдарова.

«Куньлунь Ред Стар» — «Нефтехимик» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 — Миллер (02:18, бол.)
2:0 — Брюле (Ип, Миллер, 09:35, бол.)
2:1 — Шиксатдаров (Хисамутдинов, Хафизов, 47:04)

СпортХоккей Татарстан
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