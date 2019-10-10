Суд освободил бывшего «игорного короля» Рашида Таймасова от выплат кредиторам
Арбитражный суд Татарстана завершил процедуру реализации имущества бывшего гендиректора «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова.
Таким образом, он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
«Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина», — говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.
Напомним, что Арбитражный суд Татарстана признал Таймасова банкротом в июне 2018 года. Подробнее о его бизнесе — в материале «Реального времени».
Справка
Компания «Роял Тайм Групп» — ведущий оператор игорного бизнеса в стране, один из первых участников федерального проекта по организации игорной деятельности в специально отведенных четырех игорных зонах (в частности, южной игорной зоне «Азов-Сити»).
30 января 2010 года компания открыла казино «Оракул» — одно из трех, расположенных в игорной зоне «Азов-Сити».
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