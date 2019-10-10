Суд освободил бывшего «игорного короля» Рашида Таймасова от выплат кредиторам

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Арбитражный суд Татарстана завершил процедуру реализации имущества бывшего гендиректора «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова.

Таким образом, он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.

«Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина», — говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, что Арбитражный суд Татарстана признал Таймасова банкротом в июне 2018 года. Подробнее о его бизнесе — в материале «Реального времени».