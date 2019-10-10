Турция заявила об уничтожении более 100 террористов с момента начала операции в Сирии

Вооруженные силы Турции ликвидировали 109 террористов в ходе новой операции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он пообещал, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) «не возродится на северо-востоке Сирии», а все заключенные из числа ее боевиков останутся в тюрьмах, пишет ТАСС.

Напомним, вчера Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил страны на территории Сирии под названием «Источник мира». Целью операции является борьба с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) и курдскими формированиями в районе южной границы Турции.

За первые 2 часа военной операции Турции пострадали 19 мирных жителей.