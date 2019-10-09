Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter объявил о начале операции Вооруженных сил страны на территории Сирии под названием «Источник мира».

По его словам, целью операции является борьба с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) и курдскими формированиями в районе южной границы Турции.

Ранее Турция стянула дополнительные войска и технику к границе с Сирией в уезд Акчакале после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемой США. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции, если он «по своей великой и непревзойденной мудрости» сочтет, что страна сделает что-то недопустимое.

