За первые часы операции Турции в Сирии пострадали около 20 мирных жителей

За первые 2 часа военной операции Турции на севере Сирии пострадали 19 человек.



Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на арабское СМИ, все пострадавшие — мирные жители.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил страны на территории Сирии под названием «Источник мира». Целью операции является борьба с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) и курдскими формированиями в районе южной границы Турции.