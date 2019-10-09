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Происшествия

За первые часы операции Турции в Сирии пострадали около 20 мирных жителей

19:56, 09.10.2019
За первые часы операции Турции в Сирии пострадали около 20 мирных жителей
Фото: commons.wikimedia.org

За первые 2 часа военной операции Турции на севере Сирии пострадали 19 человек.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на арабское СМИ, все пострадавшие — мирные жители.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил страны на территории Сирии под названием «Источник мира». Целью операции является борьба с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) и курдскими формированиями в районе южной границы Турции.

Происшествия
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