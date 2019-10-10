Казанское «Динамо» стартовало с победы на Кубке «Волга-Спорт-Арена»
В рамках первого тура Кубка «Волга-Спорт-Арена» по хоккею с мячом «Динамо-Казань» разгромило уральский «Акжайык» — 16:5.
В составе казанской команды четыре мяча на свой счет записал Рамиль Ибрагимов.
Напомним, помимо казанцев в группе Б также сыграет кировская «Родина». «Динамо-Казань» выступает на турнире основным составом.
Кубок ЛД «Волга-Спорт-Арена» — 2019
«Динамо-Казань» : «Акжайык» Уральск — 16:5 (9:3)
Голы: Обухов, 2 (1:0); Рязанов М.,6 (2:0); Башаев, 10, 16 (2:2); Артюшин, 17 (3:2); Ибрагимов, 21. 23 (5:2); Веселов А.,25 (6:2); Ларионов, 29 (7:2); Башаев, 36 (7:3); Корев, 41 (8:3); Козулин, 43 (9:3);Веселов А.,50 (10:3); Тюко, 54 (11:3); Пахомов, 56 (11:4); Рязанов М., 59 (12:4); Тюко, 63 (13:4); Ибрагимов, 75, 78 (15:4); Рязанов, 89 (16:4); Аманшин, 90 (16:5).
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