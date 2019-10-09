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Хоккеисты казанского «Динамо» по бенди отправились на предсезонный турнир в Ульяновск

15:57, 09.10.2019
Хоккеисты казанского «Динамо» по бенди отправились на предсезонный турнир в Ульяновск
Фото: vk.com/dynamokazan

Игроки казанского «Динамо» по хоккею с мячом отправились на предсезонный турнир на Кубок «Волга-Спорт-Арены» в Ульяновск.

Главный тренер казанцев Ильяс Хандаев взял на турнир 20 игроков, среди которых не нашлось места молодым хоккеистам.

Вратари: Виктор Яшин, Александр Темников.

Защитники: Максим Рязанов, Артем Платонов, Андрей Опарин, Игорь Батманов.

Полузащитники: Антон Бубнов, Денис Артюшин, Дмитрий Савельев, Евгений Корев, Олег Рязанов, Денис Хрустов, Роман Козулин, Евгений Неронов, Михаил Тюко, Алексей Веселов, Владислав Веселов.

Нападающие: Сергей Обухов, Игорь Ларионов, Рамиль Ибрагимов.

Первый матч на турнире казанцы проведут завтра в 11.00 мск против уральского «Акжайыка». Также на Кубке «Волга-Спорт-Арены» сыграют кировская «Родина», нижегородский «Старт» и две местные «Волги». Финальные поединки пройдут в воскресенье, 13 октября.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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