Минздрав РФ высказался об идее введения штрафов для родителей курящих детей

В Минздраве РФ отметили, что инициатива введения административной ответственности для родителей курящих детей требует оценки экспертов, подтверждающей эффективность данной меры.

«Введение ответственности для родителей и иных законных представителей требует всесторонней экспертной и аналитической оценки, в том числе на основе опыта других стран, подтверждающей эффективность введения такой меры», — передает «РИА Новости».

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что данная инициатива достойна внимания и требует проработки.

Ранее сообщалось, что для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести административную ответственность в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток. Новую норму КоАП обсуждают в правительстве РФ.

