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Для родителей курящих детей в России могут ввести арест

07:04, 10.10.2019
Для родителей курящих детей в России могут ввести арест
Фото: torange.biz

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести административную ответственность в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток. Новую норму КоАП обсуждают в правительстве РФ.

Протокол заседания комиссии по профилактике правонарушений изучили «Известия». Как следует из документа, Роспотребнадзору поручено направить соответствующее обращение в Минюст.

Обновленный Кодекс об административных правонарушениях должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

По оценке Международной конфедерации обществ потребителей, в России курят около 10% старшеклассников.

Ранее Минздрав России допустил запрет вейпов в стране.

Общество
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