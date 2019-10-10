Для родителей курящих детей в России могут ввести арест

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести административную ответственность в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток. Новую норму КоАП обсуждают в правительстве РФ.

Протокол заседания комиссии по профилактике правонарушений изучили «Известия». Как следует из документа, Роспотребнадзору поручено направить соответствующее обращение в Минюст.

Обновленный Кодекс об административных правонарушениях должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

По оценке Международной конфедерации обществ потребителей, в России курят около 10% старшеклассников.

Ранее Минздрав России допустил запрет вейпов в стране.