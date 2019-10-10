В следующем году в Казани благоустроят территорию вокруг «Чаши»

В следующем году мэрия Казани планирует благоустроить территорию вокруг Центра семьи «Казан». На эти цели может быть потрачено до 700 млн рублей.

Обновленную территорию вокруг «Чаши» жители Казани смогут увидеть только в следующем году, однако часть работ началась уже в 2019-м, в частности ремонт подземных коммуникаций, рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

«Мы ждем подтверждение финансирования по программе следующего года от Министерства строительства Российской Федерации и президента Республики Татарстан. После того как оно будет, мы сможем точно назвать объекты благоустройства и сроки реализации», — передает «Татар-информ» слова чиновника.

Отмечается, что в работы по благоустройству включена не только территория вокруг Центра семьи «Казан», но и пешеходная зона вдоль Ленинской дамбы снизу.



Ранее у Центра семьи «Казан» проходил «Цифровой праздник», посвященный окончательному переходу России на цифровое эфирное телевидение.

