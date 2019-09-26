В Казани покажут световое 3D-шоу об истории ТВ, которое завершится фейерверком

У Центра семьи «Казан» (также известен как «Чаша») 28 сентября пройдет «Цифровой праздник», который станет центральным мероприятием, посвященным окончательному переходу России на цифровое эфирное телевидение. В Татарстане и еще 20 регионах страны аналоговое телевещание федеральных телеканалов отключат 14 октября, это станет финальной точкой масштабного проекта.

В честь этого на фасаде Центра семьи «Казан» устроят световое 3D-шоу. На «Казане» будет продемонстрирован десятиминутный 3D-ролик, посвященный истории телевидения в России и преимуществам цифрового эфирного ТВ для зрителей. По окончании шоу со смотровой площадки на куполе «Чаши» запустят фейерверк.

Предварит световое шоу флешмоб с участием 3 тысяч «цифровых» волонтеров. Они выстроятся в форме бабочки — символа цифрового эфирного телевидения.

Начало праздника — в 19.00, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.

Ранее в Казани уже проводили 3D световые шоу, однако впервые объектом для такого шоу станет Центр семьи «Казан».