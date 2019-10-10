Эксперты объяснили, в чем причина роста цен на вторичное жилье в Татарстане

Согласно исследованию рынка вторичного жилья, аналитики сервиса «Авито. Недвижимость» пришли к выводу, что за последний год цены на вторичку в Татарстане выросли на 14,13%. Однако опрошенные «Реальным временем» эксперты усомнились в правильности результатов.

Как объяснил руководитель направления вторичной недвижимости и аренды в «Авито. Недвижимость» Руслан Закирьянов, подорожание недвижимости в Татарстане связано с тем, что в республике растет деловая активность, а при соответствующем спросе новых многоэтажных домов появляется не так много.

Опрошенные интернет-изданием эксперты обратили внимание на то, что суммы, указанные в объявлениях о продажах квартир на «Авито», являются больше «амбициями продавца», нежели реальными «проходными» ценниками.



По мнению специалистов, если цены и повысились на вторичку, то это затронуло только однокомнатные и небольшие двухкомнатные квартиры, где низкий порог вхождения. Также специалисты отметили, что цена, которая выставляется в объявлении, будет отличаться от цены, по которой недвижимость реализуют.

Кроме того, директор агентства недвижимости «Ваш надежный риелтор» Гузель Мухамедзянова подчеркнула, что реальная цена продажи недвижимости и стоимость, предоставленная самим продавцом сервису «Авито» как рекламной площадке, зачастую существенно отличается, и с каждым годом эта разница лишь увеличивается.

Прочитать подробнее о том, какие сомнения вызвал у экспертов рейтинг и почему все не так однозначно — в материале «Реального времени».

